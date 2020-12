Compania americana Moderna a anuntat azi ca a inoculat primii participanti la un studiu clinic de faza doi si trei ce vizeaza testarea vaccinului sau anti-Covid-19 pe adolescenti cu varste intre 12 si 18 ani, ale carui rezultate sunt asteptate inainte de inceperea anului scolar 2021-2022, informeaza agerpres . Studiul va fi realizat pe un grup de 3.000 de participanti sanatosi din Statele Unite si va analiza siguranta si eficienta vaccinului Moderna, mRNA-1273, care este administrat in doua doze, la un interval de 28 de zile. Compania Moderna a depus cereri de aprobare in regim de urgenta in Statele…