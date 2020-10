Modelul Ilie Bolojan. Cine va avea curajul sa concedieze armatele de taietori de frunze la caini din institutii? Daca ai lua la bani marunti organigramele din toate institutiile din Romania, din marile orase pana in cele mai mici asezari, ai constata ca schema de personal este atat de incarcata incat presiunea pe care o exercita asupra bugetului este de natura sa blocheze investitii, sa blocheze chiar mersul lucrurilor in comunitatile pe care ar trebui sa le deserveasca.



In institutiile de stat au fost angajati clienti politici paralizand reteaua administratiei centrale si locale. Disfunctionalitatile grave la care asistam in plina pandemie isi au drept cauza si aceasta supraincarcare a organigramelor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

