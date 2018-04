Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla Plus, consumat doar in proporție de 10%, șoferii romani fiind reticenți la mașinile electrice. Mașina electrica ramane doar un vis pentru romani. Prețul piperat, de cel puțin 20.000 de euro, lipsa stațiilor de incarcare și durata prea mare de livrare ii fac pe șoferi reticenți la achiziții.…

- Mașina electrica ramane doar un vis pentru romani. Prețul piperat, de cel puțin 20.000 de euro, lipsa stațiilor de incarcare și durata prea mare de livrare ii fac pe șoferi reticenți la achiziții. Doar 10% din bugetul programului Rabla Plus a fost consumat.

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut in publicatia Bild. Producătorii…

- La Kaufland, incarcarea mașinilor electrice e din partea casei Kaufland Romania va suporta costurile de incarcare a mașinilor electrice in rețeaua e-charge pentru clienții sai • Kaufland Romania anunța ca va suporta pentru clienții sai toate costurile de alimentare la cele 20 de stații de incarcare…

- Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des. Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii. In Norvegia, ponderea masinilor electrice…

- Conform datelor Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), in prima luna a acestui an, comparativ cu ianuarie 2017, inmatricularile au fost in crestere pe toate palierele, dar cel mai mare avans s-a inregistrat in cazul masinilor rulate urmat de cel al masinilor noi “verzi”,…

- Viscolul care a lovit Romania in ultimele zile i-a pus in dificultate pe soferii care si-au cumparat autoturisme ecologice, ce protejeaza mediul inconjurator, acestia fiind nevoiti sa invete cum se conduce o masina electrica pe zapada pentru a nu pierde aderenta. „In primul rand, masina electrica nu…

- Peste doar trei ani, in Romania ar trebui sa fie cel putin 1.000 de puncte de alimentare a masinilor cu combustibili alternativi. Guvernul a elaborat o strategie in acest sens, care arata inclusiv unde ar putea fi amplasate viitoarele statii de incarcare a masinilor electrice dar si cate astfel de statii…