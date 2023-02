Mocănița Transilvaniei merge mai departe! Dar NUMAI cu ajutorul vostru! CUM vă puteți implica: Traseul Mocaniței Transilvaniei este reabilitat treptat. Inaintarea lucrarilor depinde in mare parte de implicarea voastra. CUM puteți ajuta mocanița sa mearga mai departe: Mocanița Transilvaniei a fost salvata de o mana de oameni pasionați. Voluntarii Asociației cu același nume s-au luptat cu autoritațile ca mocanița sa ramana pe plaiurile noastre. Au reușit, cu ajutorul voluntarilor și a celor ce au donat, ocazional, sa refaca depoul, gara din Oroșfaia, etc. Au inceput anul trecut și lucrarile la refacerea traseului Mocaniței. Se dorește continuareas acestui proiect, dar acest lucru nu este… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la București a transmis un mesaj de mulțumire Romaniei, pentru ajutorul dat in gestionarea situației catastrofei produse de cutremurele de luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Complexul Comercial Cibela gazduiește acum, dupa redeschidere și modernizare, peste 80 de agenți economici. Aici gasiți tot ceea ce aveți nevoie: de la obiecte de decor pentru casa, draperii, haine, jucarii, produse de igiena. Totodata, gasiți și magazine cu unelte și ustensile, dar și fast-food-uri…

- Cei care vor sa se relaxeze in grup pe patinoarul cu gheața naturala de la Colibița au parte de reduceri la final de ianuarie. Astfel, la trei intrari platite, a patra este gratuita. Singurul patinoar cu gheața naturala de la Colibița, de la Panoramic, inca rezista, in ciuda temperaturilor ridicate.…

- Primele minute dupa o tragedie sunt esențiale in salvarea unei vieți. De aceea cei de la Crucea Roșie ofera cursuri de acordare a primului ajutor. Vineri, la Bistrița: Un accident rutier, un copil care se ineaca in timp ce mananca, un incident la mare sau piscina, un muncitor ce-ți cade de pe casa..primele…

- Fotbalistul Luka Modric a declarat sambata, dupa ce a castigat cu nationala Croatiei medalia de bronz a Cupei Mondiale, ca nu intentioneaza sa se retraga din reprezentativa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Craciunul se simte și se traiește cu miros de brad in casa. Iar pentru cei care vor sa simta mirosul de brad in casa, spiridușii Euforia Floral Boutique au pregatit braduți naturali la ghiveci sau din crenguțe, gata decorați de sarbatoare. Cu mare drag pregatesc in aceste zile și ornamente vesele pentru…

- Patinoarul de la Panoramic Colibița s-a deschis mai repede decat era planificat! Iar maine, de 1 decembrie, sunteți așteptați nu doar pentru distracția pe patine. Acolo veți servi și tradiționala iahnie de fasole cu ciolan, de 1 Decembrie! Ziua de 1 decembrie trebuia sa fie data la care se deschie patinoarul…

- Zona de munte a județului este deja acoperita de zapada. Iar veștile bune continua: patinoarul de gheața de la Panoramic Colibița se deschide in 1 Decembrie! Iarna s-a instalat deja in zona de munte a județului. Aseara a nins frumos și in zona Tihuța și Colibița . 1 de 5 Iar veștile bune continua.…