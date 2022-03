Mobilizare internațională: Cine se află printre artiştii care reacționează împotriva războiului din Ucraina Atat in Europa cat si in America, vedetele se mobilizeaza pentru a denunta invazia rusa din Ucraina. Madonna a condamnat razboiul Rusia-Ucraina, in timp ce Iggy Pop și-a anulat turneul, iar Pink Floyd și-a retras muzica de pe platformele rusești. Sting a facut apel la donații, in timp ce formația The Cure a vandut o mulțime de tricouri in scop caritabil, scrie AFP. De asemenea, Sting a revenit in studio pentru a canta la chitara alaturi de un violoncelist melodia „Russians”, din 1985, care milita pentru pace in lume. De la publicarea pe contul de Instagram la inceputul lui martie, videoclipul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

