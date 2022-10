Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale verifica stadiul pregatirii populației, a economiei și a teritoriului pentru aparare in cadrul unui exercițiu de mobilizare care se va desfașura saptamana aceasta in județele Dolj și Valcea. Exercițiul de mobilizare, care se numește MOBEX DJ-VL-22, are „caracter de rutina”,…

- Exercitiul de mobilizare MOBEX DJ-VL-22 pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare se desfasoara pe raza judetelor Dolj si Valcea, in perioada 17-21 octombrie, informeaza Ministrul Apararii Nationale Potrivit sursei citate, exercitiul are caracter…

- Ministerul Apararii Naționale verifica stadiul pregatirii populației, a economiei și a teritoriului pentru aparare in cadrul unui exercițiu de mobilizare care se va desfașura saptamana aceasta in județele Dolj și Valcea.

- Armata Romana face exerciții de mobilizare, pe parcursul lunii octombrie 2022, pe teritoriile județelor Dolj și Valcea. Aceasta acțiune a fost anunțata de Ministerul Apararii Naționale (MApN), printr-un comunicat de presa, la data de 17 octombrie 2022. Comunicatul MApN nu face nicio referire la razboiul…

- Mobilizare in județele Dolj și Valcea. Unii rezerviști sunt chemați la unitațile militare pentru activitați specifice de pregatire. MApN a transmis, luni, ca este vorba despre un exercițiu de mobilizare, MOBEX DJ-VL-22, pentru verificarea stadiului pregatirii populației, economiei și a teritoriului…

- In judetul Dolj, in perioada 17-21 octombrie, se desfasoara un exercitiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei și a teritoriului pentru aparare – MOBEX DJ-VL-22. Pe durata evenimentului de instruire, o parte din rezerviștii cuprinși in planurile de mobilizare, care…

- Un exercitiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei pentur aparare va avea loc, in aceasta saptamana, in judetul Dolj, unii rezervisti fiind chemati la unitatile militare, informeaza NEWS.RO. Astfel de exercitii se planifica si se organizeaza periodic in toate judetele,…

- Meteorologii au anunțat astazi ca avertizarea Cod galben de canicula valabila inițial pana maine se va extinde pana duminica in 29 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Dolj, Argeș, Olt, Dambovița,…