Mobilizare de forțe pentru EURO 2020: Mii de jandarmi, poliţişti şi pompieri, alocaţi pentru primul meci de pe Arena Naţională Pentru primul meci din cadrul EURO 2020 care se va disputa pe Arena Nationala, au fost mobilizați aproape 2.000 de jandarmi, politisti si pompieri. Primul meci din EURO 2020 va avea loc, duminica, intre Austria și Macedonia de Nord „Dispozitivul nostru va fi dimensionat in functie de fiecare eveniment in parte. Anticipez acum pentru primul eveniment, meciul din data de 13, vor fi alocati aproximativ 2.000 de jandarmi, politisti si pompieri care vor actiona intr-un sistem integrat. Dar fiecare eveniment va avea particularitatea sa si vom dimensiona dispozitivul in functie de necesitati”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

