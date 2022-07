Desfasurare de forte pe o plaja din Mamaia. Un pui de delfin a fost salvat de salvamari si pompieri dupa ce a fost gasit ranit la malul marii. Mamiferul a primit ingrijiri medicale de specialitate, iar salvatorii se vor asigura ca va ajunge in siguranta in larg dupa ce isi va reveni. In ultima perioada, mai multi delfini au fost descoperiti raniti sau chiar morti pe litoralul romanesc sau pe cel bulgaresc. Biologii sunt de parere ca razboiul din Ucraina reprezinta un pericol pentru mamiferele din Marea Neagra. http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/295985642_535348348388406_4838229163051617377_n.mp4…