Mobilizare de forțe în Caraș Severin, în căutarea unui tânăr de 24 de ani, dispărut de trei zile Politisti, localnici si padurari s-au mobilizat pentru a-l cauta pe Nicolae-Alexandru Retezanu, un tanar de 24 de ani din satul Voislova, județul Caraș-Severin, care a disparut de trei zile, potrivit News.ro . Mama tanarului a alertat poliția despre dispariție, vineri, dupa ce acesta nu a mai venit acasa de pe 5 aprilie, ora 23:00. Barbatul are 1,64 metri inaltime, greutate 70 de kg, constitutie atletica, ochi caprui, par saten, tuns scurt. La momentul plecarii purta o bluza de culoare gri, blugi de culoare albastra si ghete de culoare albastra. „De la momentul sesizarii, politistii au efectuat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

