Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca circulatia autobuzelor pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 si 368 va fi extinsa si pe parcursul noptii pentru a facilita transportul bucurestenilor care doresc sa se imunizeze in cadrul maratonului vaccinarii din Bucuresti. „Peste exact 24 de ore, adica vineri…

- Se realizeaza mai mult de un vaccin pe minut la centrul drive-through din Capitala, luni, potrivit statisticii oficiale. Un numar de 547 de persoane au fost imunizate pana la ora 13.00, la centrul drive through din Piata Constitutiei, potrivit unei informari transmisa de Primaria Capitalei.…

- Șefa PNL București spune ca singura soluție ramane dialogul: Invitația mea este dialogul. Și ii sugereaza și soluția lui Nicușor Dan. Violeta Alexandru mai spune ca nu stie daca ar fi o solutie buna ca USR-PLUS sa propuna o alta varianta de buget, asa cum a transmis primarul general. Reacția lui Alexandru…

- Trofeul Campionatului European va ajunge in Capitala si ii va fi inmanat duminica ambasadorului Bucuresti – oras gazda UEFA Euro-2020, Dorinel Munteanu, potrivit news.ro. Tot duminica, trofeul va parcurge un traseu intre mai multe edificii relevante din Bucuresti, iar evenimentul se va incheia…

- Gabriela Firea, actual senator PSD, spune ca „noul București” promis a devenit, in doar 7 luni de guvernare a “oamenilor politici puri, de tip nou”, un oraș blocat, in care nu se mai construiește nimic, șantierele publice sunt inghețate, cele private primesc avize doar pe pile politice, spitalele nu…

- Primaria Capitalei vine cu soluții pentru parinții din București, cu copii sub 12 ani, care au dificultați in a gasi supraveghere pentru copiii lor in luna de vacanța din intervalul 5 aprilie - 9 mai. Nicușor Dan a declarat vineri, la Digi24, ca decizia a fost luata pentru a veni in sprijinul celor…

- "Este absolut evident ca PUZ-urile locale din sectoarele 2-6 si-au produs efectele juridice pentru ca au fost initiate sute/chiar mii de investitii care au inceput in timpul perioadei de valabilitate a PUZ-urilor, ori in acest caz autoritatea publica emitenta (Primaria Capitalei) poate sa solicite doar…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat joi ca a solicitat Corpului de Control sa verifice fraudele semnalate de Politia Capitalei in legatura cu mai multe monumente realizate in anii trecuti in Bucuresti. El a adaugat ca Primaria Capitalei sisteaza pentru acest an orice finantare pentru noi statui in…