Mobilier urban nou, pe străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni Pe trotuarele recent renovate din strazile Pușkin și Banulescu-Bodoni din capitala este in proces de instalare mobilierul urban. Este vorba despre banci, ghiveciuri cu flori, coșuri de gunoi și pietre decorative in forma de semisfera, care impiedica parcarea automobilelor pe trotuar. Mobilierul urban este procurat din fondurile Direcției generale locativ-comunale și amenajare. Contactat de IPN, ș Citeste articolul mai departe pe noi.md…

