- Comisia Municipala pentru Transport și Siguranța Circulației a avizat favorabil pelerinajul cu Sfintele Moaște ale Sfantului Dimitrie Basarabov, in municipiul Ploiești. Programul acestui pelerinaj, derulat de Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi urmatorul: Protoieria Ploiești Nord – marți – 03.2024 Parohia…

- Comisia Municipala pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat oprirea circulației rutiere in zona Monumentului Vanatorilor de la Gara de Sud, in sensul giratoriu, vineri, 01 martie 2024, in intervalul orar 10.40-12.00. Masura a fost dispusa pentru desfașurarea, in condiții optime, a manifestarilor…

- Comisia Municipala pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat solicitarea Asociației Clubul Sportiv Petrolul 52 privind restricționarea vineri, 16 februarie 2024, in intervalul orar 14.00-19.30, a cailor de acces pietonal și rutier, in zona stadionului “Ilie Oana” din Ploiești, pe strazile…

- Comisia Municipala pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat, astazi, o serie de masuri ce vor fi luate in data de 24 ianuarie 2024, cu prilejul manifestarilor menite sa marcheze sarbatorirea a 165 ani de la Unirea Principatelor Romane. Astfel, pentru buna desfașurarea a acestor evenimente,…

- N. D. Așa cum a fost și anul trecut, in noaptea dintre ani, municipalitatea va pregati pentru ploieșteni un spectacol de artificii. In acest context, joi, municipalitatea a ținut sa anunțe: ”Primaria Ploiești a pregatit pentru noaptea de Anul Nou o surpriza frumoasa pentru ploieșteni, un spectacol deosebit…

- Așa cum a anunțat Primaria Ploiești, unele dintre restricțiile instituite pe diverse artere de la nivelul orașului au fost ridicate. In acest context, municipalitatea a ținut sa precizeze: ”Comisia Municipala pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat repunerea in funcțiune a semafoarelor rutiere…

- Comisia Municipala pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat repunerea in funcțiune a semafoarelor rutiere amplasate pe strada Nicolae Balcescu, precum și ridicarea restricțiilor instituite pe strada Mihai Bravu, din Ploiești (porțiunea de la intersecția cu strada Armoniei, pana la intersecția…