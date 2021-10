Moaştele lui sunt scoase în timpul epidemiilor: Azi e Sfântul Dimitrie cel Nou. Ce trebuie făcut neapărat Sfantul Dimitrie cel Nou sau Basarabov – ocrotitorul Bucurreștiului, a fost un pustnic care a trait la sud de Dunare in secolul al XIII-lea. conform surselor romanesti, sau in secolul al XVII-lea, conform celor bulgaresti. Acest Sfant este sarbatorit la 27 octombrie, la o zi dupa Sfantul Mare Mucenic Dimitrie. Sfantul Dimitrie cel Nou a fost un pastor din satul Basarabovo, iar ulterior a imbrațișat haina monahala. Locul de asceza a fost langa albia unui rau, intr-o mica grota. A devenit ulterior sfant, dupa ce localnici au adus marturii ca s-au intamplat multe miracole si vindecari in acea zona.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

