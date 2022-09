Stiri pe aceeasi tema

- De cand publicul a aflat de ruptura dintre frații William și Harry, mai mulți experți sau fani regali s-au intrebat oare de ce anume ar putea fi nevoie ca aceștia sa faca pace. Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii avea sa-i reuneasca pe frații regali și pe soțiile lor. Toți cei patru au…

- Vineri, Guvernul britanic a declarat in mod oficial, inceputul unei perioade de doliu national in memoria reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, publicand un ”ghid pentru doliu national”, informeaza Agerpres . Documentul, care contine indrumari referitoare la arborarea drapelului, informatii cu…

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a reprezinta o pierdere uriașa pentru Marea Britanie. O domnie pana la sfarșitul vieții, spune la Digi FM Dorian Galbinski, fost jurnalist BBC și translator pentru Casa Regala a Marii Britanii.

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a venit ca un fulger pentru o lume intreaga. Aceasta s-a stins din viața ieri, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Dupa anunțarea marii tragedii, multe persoane publice internaționale, dar și de la noi din țara, s-au intrecut care mai de care…

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, dupa 70 de ani de domnie, inseamna sfarșitul unei epoci. Din Franța și pana in Brazilia, in intreaga lume i-au fost aduse omagii fostei suverane britanice.

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declanșat planuri de urgența cunoscute sub numele de Operațiunea Unicorn. Planul oficialilor britanici pune in mișcare ceremoniile suplimentare in Edinburgh, inaintea logisticii de mutare a sicriului Reginei inapoi la Londra. Ce se va intampla in urmatoarele…

- Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. ”Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat luni. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…