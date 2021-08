Stiri pe aceeasi tema

- Moartea suspecta a lui Vitali Sisov, seful unui ONG, Casa bielorusa in Ucraina, gasit marti spanzurat intr-un parc al capitalei Ucrainei, a readus in discutie mana lunga a serviciilor secrete rusesti si belaruse.

- Liderul opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a declarat marti, in cursul unei intalniri la Londra cu premierul britanic Boris Johnson, ca nu crede in ipoteza sinuciderii formulata in cazul activistului Vitali Sisov, gasit spanzurat intr-un parc din Kiev, scrie adevarul.ro.

- Rusia a anuntat joi ca va aduce Ucraina in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), acuzand-o ca este vinovata de prabusirea zborului MH17, doborat in 2014, si de moartea unor civili in criza dintre ele, relateaza AFP. Conform unui comunicat al Parchetului rus, cazul se bazeaza pe…

- Rusia a anuntat joi ca va aduce Ucraina in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), acuzand-o ca este vinovata de prabusirea zborului MH17, doborat in 2014, si de moartea unor civili in criza dintre ele, relateaza AFP. Conform unui comunicat al Parchetului rus, cazul se bazeaza…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița – Nasaud, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul SCCO Bistrița – Nasaud și IPJ Bistrița – Nasaud, au efectuat azi, 8 iunie, un numar de 40 de percheziții domiciliare,…

- Liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a aratat nemulțumit de faptul ca Republica Moldova a semnat un memorandum de colaborare cu Georgia și Ucraina, menit sa impulsioneze traseul european al celor trei state, in cadrul unei emisiuni, criticandu-l pe ministrul interimar de Externe, Aureliu Ciocoi,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca a reusit, alaturi de omologul sau polonez, Andrzej Duda, sa produca „o schimbare de atitudine in NATO fata de flancul estic”. „Incepand de la Summitul din 2016, ne-am implicat foarte mult si eu si domnul presedintele Duda pentru a produce o schimbare…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a deschis o ancheta penala cu privire la posibila rapire a judecatorului ucrainean Nicolae Ceaus. Informația a fost confirmata pentru un portal din Ucraina de catre soția lui Ceaus și unul dintre avocați.