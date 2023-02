Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit, luni dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs incidentul, informeaza Digi24. „La data 20 februarie 2023, in jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale…

- O femeie a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Politistii si procurorii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat. "La data 20 februarie 2023, in jurul orei 14.00, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 17…

- La data 20 februarie 2023, in jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 17 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca o femeie s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui imobil, din Sectorul 5.La fața locului s-au deplasat polițiștii,…

- O femeie a fost gasita fara suflare in zona Lacul Morii dupa ce a fost atacata de o haita de caini. Femeia obișnuia sa iasa in fiecare dimineata la alergat, insa astazi a fost atacata de caini și a fost omorata. „Astazi, 21 ianuarie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București –…

- O femeie de 78 de ani s-a aruncat miercuri seara de la etajul 10 al unui imobil din Sectorul 4 al Capitalei, informeaza Ziare.com. ”La data 11 ianuarie 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 16 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul…

- La data 11 ianuarie 2023, in jurul orei 20.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca o femeie s-ar fi precipitat, de la etajul 10 al unui imobil, din Sectorul 4.La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum…

- Tragedia s-a intamplat in jurul orei 22, iar apelul la 112 a fost dat de recepționerii complexului. Impactul a fost fatal. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care n-a putut decat sa constate decesul."In cursul acestei seri, 4 ianuarie 2023, in jurul orei 22.20, polițiștii…

- Crima a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei. Potrivit anchetatorilor, un barbat și-a injunghiat fosta iubita.Martorii spun ca victima s-a prabusit in lift, insa barbatul a tras-o in casa. Barbatul de 33 de ani a fost prins și reținut pentru omor. Acesta este prezentat astazi in fața instanței pentru…