Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Omoruri din Politia Capitalei au fost sesizati prin apel pe 112, de catre receptia unui hotel, cu privire la faptul ca un barbat, ce era cazat intr-o camera, a cazut de la un etaj superior, decedand. Este vorba de un iranian dat in urmarire de autoritatile tarii de origine. Personaj…

- Politistii de la Omoruri din Politia Capitalei au fost sesizati prin apel pe 112, de catre receptia unui hotel, cu privire la faptul ca un barbat, ce era cazat intr-o camera, a cazut de la un etaj superior, decedand. Este vorba de un iranian dat in urmarire de autoritatile tarii de origine. Personaj…

- Fostul ministru PSD al Finanțelor Eugen Teodorovici a stat tmp de o ora, joi, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru ca a cerut sa-și asculte mai multe convorbiri dintr-un dosar din 2013, care a fost clasat. „Eu am facut cerere catre DNA sa pot sa vin sa ascult toate convorbirile despre…

- Ministrul Sportului, Ionut Stroe, a fost in centrul unui moment epic in direct la PRO X, titreaza ziarele sportive. Insa demnitarul a facut mai mult decat sa scape din greșeala camera mai jos de brau. El a postat transmisiunea pe contul sau de Facebook. Ministrul a revenit mai tarziu cu explicații și…

- Un barbat de 33 de ani care s-a cațarat, sambata, pe un versant din Cheile Turzii, județul Cluj, a ca zut de la o inalțime de peste 20 de metri. El a fost ridicat cu un elicopter SMURD, cu troliul, și transportat la un spital din Tg. Mureș. Reprezentantii ISU Cluj au declarat ca un […] The post Un barbat…

- Primaria Capitalei a decis, joi, infiintarea mai multor zone de promenada in centrul Bucurestiului, in condițiile unor restricții ce ar putea ramane in vigoare. Masura, care va intra in vigoare din 22 mai, interzice circulația autovehiculelor in zone centrale ale Bucureștiului, pe perioada sfarșitului…

- Viorel Catarama s-a dus, marți, in Barbulești, Ialomița, sub pretextul unui ajutor umanitar și i-a imbrațișat pe localnici ca sa se imbolnaveasca de COVID-19. Parchetul a deschis astazi un dosar penal pe numele sau, pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Soția acestuia, medic, susține ca politicianul…

- Primul dosar penal deschis pentru fals in declarația pe propria raspundere a fost facut unei persoane care a declarat in fals ca a ieșit din casa in scop profesional, cand de fapt mergea in vizita la o persoana izolata la domiciliu. Ministerul Public a anunțat ca in data de 30 martie, o persoana ar…