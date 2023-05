Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 52 de ani, domiciliata la Salerno, regiunea Campania, a murit sufocata dupa ce o bucata de mozzarella i-a blocat caile respiratorii in timpul pranzului cu familia. Tragedia a avut loc intr-o locuința de pe Via Trento, in cartierul Mercatello din zona estica a orașului, informeaza Corriere…

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…

- Un moldovean, in varsta de 20 de ani, a decedat in Italia, dupa ce a fost strivit de tractorul pe care il conducea și care s-a rasturnat peste el. Tragedia a avut loc sambata, 11 martie, la Mombello di Torino, in regiunea Piemont, transmite rotalianul.com .

- Rudel Obreja, fostul sef al Federatiei Romane de Box, a murit. Acesta suferea de cancer si fusese eliberat din inchisoare pentru a se trata. A murit Rudel Obreja Eliberat din inchisoare pentru a se putea trata de cancer, Rudel Obreja, fostul sef al Federatiei Romane de Box, a murit. Știre in curs de…

- O autocisterna care transporta un lichid polimeric s-a rasturnat, sambata seara, pe DN 73A, la limita dintre Paraul Rece si Rasnov. Șoferul, un cetațean turc, a decedat pe loc. Conform sursei citate, barbatul a ramas incarcerat, iar leziunile suferite au fost letale, astfel ca a fost declarat decedat…

- Moarte suspecta, luni dupa-amiaza, in municipiul Targoviște! Un barbat a decedat dupa ce a cazut din Turnul Chindiei, potrivit IPJ Dambovița. Acestuia i-au fost efectuate manevre de resuscitare de catre echipajul medical, insa fara succes. Polițiștii efectueaza cercetari, urmand sa stabileasca cu exactitate…

- Durere fara margini intr-o familie din Timișoara care și-a pierdut copilul in varsta de 14 ani, sambata cand se intoelrceau de pe Semenic, iar in... The post Tragedie intr-o familie din Timișoara : copilul de 14 ani a murit dupa ce un copac a strivit mașina in care se afla ! appeared first on Special…