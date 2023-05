Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul gasit decedat intr-o balta de pescuit la Camna este Aurel Jigovan, fost preot paroh al Parohiei Barațca, din comuna Pauliș, fost preot la Penitenciarul Arad și Caminul de batrani de pe Bodrogului.

- Romania a ajuns, pentru prima data in istorie, pe podiumul Campionatul Mondial de Construcția Pantofului, ocazie cu care reprezentantul țarii noastre a doborat și un record. CITESTE SI BREAKING NEWS Flagrant DGA, la Craiova: Un medic a fost prins primind mita ca sa pensioneze un om 11:41 558…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 54 de ani a fost gasit, ieri seara, intr-o balta de pescuit din localitatea Camna, judetul Arad. Politistii din Ineu au fost sesizati marti, in jurul orei 19.30 despre faptul ca un cadavru a fost gasit in balta de pescuit din localitatea Camna. In urma cercetarii cadavrul…

- Nr. 184.149 din 03.04.2023 DEPISTATI DE POLITISTI IN TIMP CE PESCUIAU ILEGAL La data de 31 martie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe un canal de irigatie situat in extravilanul localitatii Urleasca, doua persoane folosesc…

- Politistii de frontiera ai Garzii de Coasta au depistat, intr-un “camion incarcat cu diverse produse”, condus de un cetatean ucrainean, 1.200 pistoale suspecte a fi letale și supuse autorizarii. Armele vor fi trimise spre expertizare. Citește și: Video. Rascoala la Botesti impotriva OMV Petrom! “In…

- Utilaje agricole cautate de autoritatile germane și belgiene, au fost descoperite la Borș II, la scurt timp de la emiterea alertelor Polițiștii de frontiera bihoreni au depistat doua tractoare ce figureaza ca fiind furate din Germania, respectiv Belgia, ce urmau a fi introduse in țara de catre un cetațean…

- Garda de Coasta informeaza ca au fost depistati zece cetateni bulgari aflati pe trei pescadoare, braconand calcan si rechin in zona economica exclusiva a Romaniei in Marea Neagra, la circa 100 kilometri travers de statiunea Mamaia. Navele, impreuna cu echipajele, uneltele de pescuit si captura de peste…

