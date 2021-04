Stiri pe aceeasi tema

- Detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul Sabinei, tanara mama gasita incendiata intr-o valiza la Ghimpați. Cele trei persoane acuzate de crima infioratoare de la Ghimpati, respectiv cele doua surori Elena si Silvia Constantin si Giani-Alexandru Dinu, au fost trimise in judecata pentru omor calificat…

- Mirela Vaida a fost atacata de o femeie in data de 19 martie, in platoul emisiunii ”Acces Direct”. Agresoarea a aruncat in direcția ei cu un bolovan. Aceasta a fost imobilizata de un cameraman, apoi predata Poliției, care a venit imediat la fața locului. Tot de acolo vin și noi detalii, dezvaluite de…

- O profesoara de la Liceul German din Oradea a murit la Spitalul judetean din Oradea. Femeia a ajuns la spital chiar in ziua in care a primit a doua doza din vaccinul Moderna, iar decesul acesteia s-a produs cateva zile mai tarziu, sotul femeii afirmand insa ca aceasta s-a simtit rau in mai multe…

- Danemarca a hotarit sa suspende, pentru moment, imunizarea cu vaccinurile AstraZeneca, in semn de precauție. Decizia vine dupa ce au fost raportate cazuri de formare a cheagurilor in singele persoanelor care au primit prima doza de vaccin, relateaza euronews.com. Oficialii danezi declara ca exista și…

- Autoritati israeliene si ONG-uri au curatat duminica litoralul israelian de la Marea Mediterana dupa descoperirea uneia dintre cele mai mari scurgeri de petrol din istoria tarii, informeaza AFP.

- Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem pentru savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu in legatura cu modul in care pompierii au intervenit la incendiul izbucnit marti la un bloc din Constanta, soldat cu…

- Ancuța Carcu, cunoscuta in lumea mondena pentru conflictele pe care le-a avut cu Vadim și Becali, este saltata intr-un dosar de proxenetism, aflandu-se in arest preventiv. Mmebrul AUR care l-a acuzat pe Vadim ca a incercat sa o violeze, se dovedește ca e parte din rețeaua de pești de la Turda, scrie…