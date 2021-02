Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia de stampe japoneze "Celebritati din Lumea Plutitoare", deschisa, vineri, la Muzeul National al Literaturii Romane, dovedeste inca o data ca preocuparea pentru Japonia a fost o parte a modernitatii noastre, a declarat acad. Razvan Theodorescu, vicepresedinte al Academiei. "Exista…

- O expozitie de stampe japoneze, intitulata „Celebritati din Lumea Plutitoare”, se va deschide incepand de vineri, la Muzeul National al Literaturii Romane. Potrivit unui comunicat al MNLR, transmis miercuri AGERPRES, stampele, care vor fi expuse in cele trei sali de la parterul sediului institutiei…

- Revista de literatura „Caietele de la Araci”, publicație semestriala a Muzeului Național al Carpaților, continua sa promoveze personalitatea scriitorului Romulus Cioflec și prin nr. 14, aparut de curand. Prin pagini de adevarata istorie literara, recentul numar al revistei completeaza portretul scriitorului…

- Manifestare de traditie, cu o istorie de peste sase decenii, Muzeul National al Literaturii Romane a decernat in cadrul unei ceremonii on line, premiile pe care le acorda anual unor personalitati ale literelor si culturii romanesti si straine.Manifestarea, ajunsa la cea de a XII a editie, isi propune…

- Ca Primar General ați propus nenumarate programe de incurajare a mediului cultural. De ce ați considerat o prioritate susținerea constanta a artiștilor? Prin cultura ne inalțam spiritul și ne largim orizontul, cucerim luni și capatam superputerea de a trai mai multe vieți intr-una singura. Iar in…

- Joi, 19 noiembrie 2020, ora 17.00, la Sala Unirii, in cadrul programului prilejuit de Ziua Naționala a Romaniei, va fi vernisat exponatul Memoriei Unirii, respectiv Biroul avocatului Aurel Lazar. Cu aceasta ocazie va fi prezentat, sub forma unei lecții vii de istorie, importanța momentului in care s-a…

- Un numar de 23 de institutii muzeale si spatii culturale din Capitala participa la editia din acest an a Noptii Muzeelor, programata sambata, cu un program de vizitare adaptat conditiilor de pandemie, dar si cu activitati interactive organizate online pe retelele sociale si pe website-urile proprii.…