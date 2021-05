Stiri pe aceeasi tema

- Cazul unui barbat testat pozitiv pentru COVID-19 la finalul perioadei de carantina pe care a petrecut-o intr-un hotel a determinat autoritațile orașului Perth sa declare lockdown neprevazut, cu durata a trei zile incepand de vineri la miezul noptii, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Masura…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunța ca a fost lansata o aplicație mobila și, totdata, o platforma web prin care persoanele cu deficiențe de auz din Romania pot apela video un interpret, pentru servicii de interpretare mimico-gestuala in timp real. Aplicația se numește „Voci pentru maini”,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș, anunț in atenția celor care doresc suspendarea temporara a masurii de carantina, in contextul prevenirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. Analiza dosarelor complete se face de luni pana vineri, in intervalul orar 8.00-16.00. Dosarele se depun online in timpul saptamanii,…

- Peste 4.500 de amenzi au fost date, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis miercuri AGERPRES, in ultimele 24 de ore, peste 4.500 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera,…

- Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, a aplicat, in ultimele 24 de ore, 4.520 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 855.215 lei, in cadrul actiunilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Peste 6.900 de politisti, impreuna…

- Fostul premier Theodor Stolojan sustine ca in Romania cheltuielile cu salariile din sistemul bugetar si cu asistenta sociala sunt mari in raport cu veniturile colectate din impozite si taxe. El afirma ca guvernantii „vor trebui sa se gandeasca in viitor” la majorari de taxe si impozite sau la introducerea…

- FACIAS anunța printr-un comunicat decizia Guvernului de a elimina declarația celuilalt parinte pentru solicitarea dreptului la zile libere „Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) saluta modificarile aduse Ordonanței de Urgența nr. 147/2020, la propunerea…

- Dupa 1 an și 2 luni de mandat, ca secretar de stat in Ministerul Muncii și Protecției Sociale, inchei astazi aceasta activitate cu satisfacția muncii facute cu seriozitate, cu mulțumirea ca am putut contribui la soluțiile de care oamenii au avut nevoie, in cea mai dificila perioada din ultimii 30 de…