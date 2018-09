Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov acuza jocuri murdare ale Fondului Monetar Internațional in momente cheie ale economiei romanești. Mai mult, aduce exemple concrete despre modul in care se cereau masuri drastice pentru Romania care avantajau importuri din Germania. "Trebuia semnat in doua ore" ”Eu am…

- Polițele obligatorii pentru locuințe ii despagubesc pe romani doar pentru 3 fenomene naturale: cutremure, inundații și alunecari de teren. Doar 10 euro este costul pe un an insa, chiar și așa, romanii nu dau bani pentru astfel de asigurari. Unii pentru ca nu au, alții pentru ca le este teama…

- Un total de 24 de milioane de locuri de munca ar putea fi create pana in 2030 in situatia in care vor fi implementate politicile corecte catre dezvoltarea unei economii verzi, se arata intr-un raport conceput de Organizatia Internationala a Muncii (ILO), potrivit Mediafax.

- VOUCHERE DE VACANTA 2018. Valoarea voucherelor de vacanta din iunie este de 4 ori mai mare decat intreg anul 2017, care a fost de 30 milioane de euro. "In iunie 2018 au fost emise 11,3 milioane de vouchere de vacanta pe hartie, care valoreaza peste 117 milioane de euro, si 274.000 de vouchere…

- "Se va implementa usor, nu este o chestiune complicata, este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut doua interventii pe aceasta lege, in 2016, daca tin minte cred ca in decembrie, daca nu gresesc, am reparat…

- Volumul creditelor acordate de sistemul bancar economiei naționale dupa o scadere continuu timp de doi ani și jumatate a inregistrat o creștere de 792 milioane de lei in Tr. II fața de Tr. I. In timp ce 10 ramuri ale economiei au inregistrat o creștere a portofoliului de credite cu 1,33 miliarde de…

- In Monitorul Oficial de luni a fost publicata OUG 60 care majoreaza cuantumul subvențiilor acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane care provin din grupuri vulnerabile sau care incheie contracte de ucenicie sau de stagiu. Ordonanța modifica Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor…