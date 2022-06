MM Stoica a vorbit despre transferurile pe care le planuieste FCSB. Vicecampioana a rezolvat achizițiile lui Joyskim Dawa si Rachid Bouhenna, dar oficialul s-a aratat deranjat de modul cum Gigi Becali abordeaza transferurile. In stilul sau caracteristic, finanțatorul a facut public numele jucatorilor doriți, inainte ca mutarile sa se concretizeze. ”Daca va mai fi o discutie sa aducem pe cineva, mai avem o varianta, chiar facusem oferta si asteptam un raspuns, acum, daca raspunsul va fi pozitiv… Nu vorbesc de georgian, de un grec, da. Nu am pomenit in viata mea de ce Gigi trebuie sa spuna astea.…