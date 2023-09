Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam (64 de ani) și Marius Lacatuș (59), foști mari jucatori ai Stelei, s-au contrat pornind de la dialogul publicat astazi de FRF, intre Istvan Kovacs și Horia Mladinovici, petrecut dupa a doua solicitare de penalty pe care au facut-o cei de la Petrolul in meciul cu CFR Cluj. Luni seara,…

- Kyros Vassaras, șeful CCA, a analizat fazele controversate din ultimele etape ale Superligii. Șeful arbitrilor a admis doua greșeli majore in runda cu numarul 9, in Farul - FCSB, 0-1, și in CFR Cluj - Petrolul, 1-0. Meciul cu cele mai multe faze la limita a fost cel dintre CFR Cluj și Petrolul, scor…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a comentat doua dintre subiectele sensibile semnalate de Dan Udrea, redactorul-șef adjunct al Gazetei Sporturilor. Arbitrajul din UTA - FCS, scor 2-1, a iscat primul mare scandal al sezonului in Superliga. Gigi Becali a acuzat ca frații Istvan și Szabolcs ar fi in…

- Mihai Stoica (58 de ani) a urmarit-o pe Nordsjaelland la treaba și a ramas uimit de stilul de joc al echipei daneze, pe care FCSB o va infrunta joi seara, de la ora 21:30, in Conference League. FCSB a trecut de CSKA 1948 Sofia in al doilea tur preliminar al Conference League, iar in urmatoarea runda…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Elias Charalambous, antrenorul vicecamioanei, indeamna la cumpatare inaintea manșei decisive. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul de Triumf. Elias…

- Mihai Stoica a tunat la adresa lui Florin Talpan. Astazi, juristul CSA Steaua i-a amintit lui Mihai Stoica de perioada in care a fost la inchisoare, iar acum a venit replica oficialului FCSB. Mihai Stoica l-a numit „specimen” pe Florin Talpan, dar a sustinut ca nu il jigneste. Mihai Stoica a tunat la…

- Derby-ul FCSB - Dinamo a fost programat, se va juca in etapa a doua, duminica, 23 iulie, de la 21:30, insa nu e clar pe ce stadion. Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, susține ca varianta #1 e Ghencea. Cum intre 15 iulie și 15 august FCSB nu va putea intra pe Arena Naționala, blocata…

- Emil Sandoi (58 de ani), antrenorul reprezentativei U21 a Romaniei, s-a plans inainte de meciul cu Ucraina de la EURO U21 ca nu are soluții pentru poziția de mijlocaș central, pentru ca majoritatea tinerilor fotbaliști sunt utilizați in banda de cluburi. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, i-a…