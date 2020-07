Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a avut joi discutii bilaterale, in sistem videoconferinta, cu Vera Jourova, vicepresedintele Comisiei Europene, si cu Didier Reynders, comisarul pentru Justitie, in cursul carora oficialii europeni au multumit pentru implicarea activa a Romaniei in sustinerea…

- UE va conditiona accesarea fondurilor europene de respectarea statului de drept si combaterea coruptiei, avertizeaza vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, mentionand ca tarile vizate in primul rand sunt Ungaria, Polonia si Romania, relateaza Mediafax care citeaza Reuters.

- bull; "Este evident ca institutiile cu atributii in aplicarea legii conlucreaza la capacitate ridicata pentru a contracara acest fenomen, insa pentru eradicarea lui este nevoie de mai mult decat atatldquo;, a sustinut procurorul general.Intalnire la nivel inalt, astazi, in domeniul Justitiei si al Internelor.…

- Procurorul general, Gabriela Scutea, a participat, marți, la o videoconferința cu experții Comisiei Europene, in cadrul Mecanismului european privind statul de drept (Rule of Law Mechanism) și al Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), anunța MEDIAFAX.In cadrul intalnirii cu experții…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, luni, la o videoconferinta referitoare la Mecanismul european privind statul de drept si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), ca a sustinut "in mod constant" un mecanism in domeniu care sa fie aplicabil tuturor statelor membre UE si care sa evite…

