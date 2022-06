Stiri pe aceeasi tema

- Vizita a președintelui Emmanuel Macron in Romania: Se va intalni la Baza Kogalniceanu cu militarii francezi Vizita a președintelui Emmanuel Macron in Romania: Se va intalni la Baza Kogalniceanu cu militarii francezi Emmanuel Macron, președintele Franței, sosește astazi in Romania. Acesta va merge la…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, vine astazi in Romania. El va merge la Baza militara Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, acolo unde se afla militarii francezi care pregatesc Grupul de Lupta NATO din Romania. Maine va ajunge acolo și președintele Romaniei, Klaus Iohannis.

- Presedintele Macron vine marti, 14 iunie, in Romania pentru a discuta cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, despre reforma Uniunii Europene propusa de Paris, dar care nu e pe placul Bucurestiului. Analistul Stefan Popescu explica si care sunt interesele Frantei in zona Marii Negre si a vorbit despre…

- Președintele francez vine in Romania saptamana viitoare, pe 15 iunie. Va fi primit la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis. Se va intalni si cu soldatii francezi din NATO aflati la baza militara de la Kogalniceanu.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, efectueaza, miercuri, 15 iunie, o vizita in Romania, potrivit unor surse. Macron ar urma sa se intalneasca cu președintele Klaus Iohannis și sa mearga la Cincu, acolo unde sunt militarii francezi care fac parte din Grupul de lupta al NATO din Romania. Citește…

- Presedintele francez Emmanuel Macron cere statelor membre ale Adunarii Mondiale a Sanatatii (OMS) sa susina o rezolutie care condamna agresiunea militara a Rusiei in Ucraina si care ”reafirma deplina solidaritate a Frantei si Uniunii Europene (UE) cu Ucraina”, relateaza AFP. ”Condamnam cu cea mai…

- Klaus Iohannis a discutat vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Bulgariei, Kiril Petkov, despre consolidarea relatiilor dintre cele doua tari, securitatea din regiune, sprijinul acodat Ucrainei, dar si despre securitatea energetica si aderarea la Spatiul Schengen.