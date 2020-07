Stiri pe aceeasi tema

- Daca inainte de Covid-19, o parte din companii erau reticiente la ideea lucratului de la distanta, deoarece se temeau de scaderea productivitatii sau de imposibilitatea de a controla calitatea activitatii angajatilor, acum companiile care vor sa supravietuiasca vor fi nevoite sa investeasca in digitalizare,…

- ​Munca de acasa reprezinta viitorul pentru companiile prezente pe piața locala, și nu numai. Cele trei luni de distanțare sociala și de work from home (WFH) au fost o lecție importanta pentru mulți manageri, care au înțeles, mai mult ca niciodata, ca adaptabilitatea și digitalizarea au fost esențiale…

- Experții de la Direct Apply, o aplicație de joburi din Statele Unite, a creat un portret șocant al viitorului angajat remote: obez, cocoșat și cu probleme cu vederea.Zona de remote work, despre care, in anii trecuți, vorbeau doar speakerii in conferințe de profil, e privita cu scepticism. Remote work,…

- Romania are nevoie de un restart solid, de reforme structurale coerente si cu viziune, sustin reprezantantii mediului de afaceri prezenti la dezbaterile organizate pe parcursul celor doi ani in marile centre universitare, din tara, precum Iasi, Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara, Brasov, Constanta.

- Lucrul de acasa, intre flexibilitate și necesitate. De ce companiile care foloseau deja munca remote au caștigat lupta cu pandemia. Reinventare prin digitalizare Un program de lucru flexibil și posibilitatea muncii de acasa s-au aflat tot mai frecvent, in ultimii ani, intre condițiile puse de candidați…

- Munca de acasa, intre flexibilitate și necesitate. De ce companiile care foloseau deja lucrul remote au caștigat lupta cu pandemia. Reinventare prin digitalizare Un program de lucru flexibil și posibilitatea muncii de acasa s-au aflat tot mai frecvent, in ultimii ani, intre condițiile puse de candidați…

- Mircea Solcanu nu mai seamana deloc cu cel care, in urma cu șapte ani, prezenta Poveștiri de Noapte, pe postul Acasa TV. Fostul prezentator a starnit numeroase controverse in urma unor declarații la adresa parinților baiețelului sfașiat de caini in 2013, Ionuț Anghel. Solcanu, care in 2012 a suferit…

- Piața muncii din Romania a intrat in picaj imediat dupa raspandirea epidemiei de coronavirus și sute de mii de angajați au ramas fara joburi sau au fost trimiși in șomaj tehnic . Dar sunt și vești bune din partea mediului privat, susțin specialiștii...