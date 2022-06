Miza Kaliningrad. Cum a ajuns orașul cedat de Churchill și Truman lui Stalin în mijlocul amenințărilor între Rusia și Lituania Interdicția Lituaniei privind tranzitul marfurilor vizate de sancțiuni pe teritoriul sau, catre și dinspre regiunea rusa Kaliningrad, a infuriat Kremlinul, relateaza The Guardian . Unde este poziționat Kaliningradul? Regiunea rusa, care se intinde pe 15.000 de kilometri patrați, se afla la Marea Baltica, incadrata de Lituania la nord și est și Polonia la sud, și se afla la aproximativ 1.300 km de Moscova. De ce aparține Rusiei? Inainte de cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost cel mai estic mare oraș al Germaniei, cunoscut sub numele de Konigsberg, reflectand istoria sa ca oraș de incoronare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

