Marele proiect cripto a scazut in 2022: totalul fondurilor depuse de utilizatori in finanțele descentralizate(DeFi) s-a redus la aproximativ 61 de miliarde de dolari, de la peste 170 de miliarde la inceputul anului. Intr-o noua lovitura, Trezoreria SUA a sancționat unul dintre cei mai mari „mixeri" din industrie, instrumente care pun in comun și amesteca […]