„Noi vrem sa-i ferim, vezi doamne, dar copiii aștia vad sex sub nasul lor de cand deschid ochii”, spune Adina Paun, moașa și consultanta in alaptare, intr-o discuție despre importanța educației sexuale in școlile din Romania. Mai mulți specialiști care lucreaza cu adolescenți și mame minore explica pentru Libertatea ce prejudecați și mituri legate de sexualitate mai exista in randul tinerilor, care le pot afecta atat sanatatea fizica și mintala, cat și dezvoltarea lor. In Romania, nu se preda educație sexuala in școala. Exista doar un opțional de Educație pentru sanatate, in cadrul caruia profesorii…