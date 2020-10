Mituri și adevăruri despre nutriție. Doi specialiști de top vorbesc despre alimentație și viață sănătoasă Adoptarea unei alimentații sanatoase adecvate stilului de viața este la fel de importanta. Ce inseamna alimentație sanatoasa adecvata unui stil de viața obișnuit? „Alimentația sanatoasa ar trebui sa fie adaptata stilului de viața al fiecarui om, nevoilor lui de nutrienți și de calorii. Nevoile energetice pot fi determinate cu ajutorul medicului nutriționist sau, le poți conștientiza, prin fluctuațiile cantarului. La o greutate normala, fluctuația poate fi observata daca apar 1-2 kilograme in plus, la 1-2 saptamani. Ideal ar fi ca, pentru o persoana cu greutate normala, la 1-2 ani sa mearga la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

