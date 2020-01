Mitropolitul Ioan al Banatului i-a propus ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, aflat vineri la Timisoara, ca prefectii sa aiba la dispozitie un fond minim de urgenta, la fel cum are si premierul, pentru situatii extreme sau calamitati, dar si cate un spatiu din cladiri dezafectate ale MApN, in acelasi scop, potrivit Agerpres.

Ministrul Marcel Vela a afirmat ca MAI intra in luna ianuarie in proces de reorganizare si eficientizare si ca va tine cont de aceasta sugestie.

Mitropolitul s-a referit in acest sens la recentul caz in care zeci de locatari intoxicati in urma unei…