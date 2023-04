Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia ‘Institutul Bucovina’, in parteneriat cu Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a inaugurat prima galerie de arta din tara situata in incinta unui spital de psihiatrie, in contextul 2023 – ‘Anul Cultural Ciprian Porumbescu’, au informat, marti, reprezentantii asociatiei. Inaugurarea oficiala…

- Un sofer care sambata seara a intrat pe scuarul pe care circula tramvaiul, lovind o femeie de 40 de ani si o fetita de sase ani pe trecerea pentru pietoni, pe soseaua Nordului din Ploiesti, era drogat. Politistii anunta ca in noaptea de sambata spre duminica au decis sa il retina pe sofer. Femeia are…

- “Mesagerul de Neamț” iși propune sa prezinte saptamanal cate o secție a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Demersul vine in ideea in care consideram ca este momentul unei apropieri intre cei care produc actul medical și beneficiari. Se vorbește foarte mult despre spital, dar de multe ori doar…

- Cu prilejul sarbatorii de 8 Martie, Ziua Internationala a Femeii, Arhiepiscopia Tomisului, prin intai statatorul ei, IPS Teodosie si prin Departamentul Social Misionar, impreuna cu voluntarii ASCOR Constanta au oferit ieri, 07 martie, tuturor mamelor internate in sectia de Neonatologie a Spitalului…

- Sectia de Neonatologie a Spitalului Judetean Galati va fi dotata cu aparatura medicala pentru asigurarea terapiei intensive la bebelusii care se nasc cu probleme medicale anunta intr-o postare pe Facebook presedintele CJ Galati Costel Fotea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 21 februarie 2023, a inculpatului ANDRONACHE RADU, comisar șef de poliție…

- Pentru ca actualul imobil in care funcționeaza este degradat și necesita lucrari de reabilitare, Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența Zalau urmeaza sa fie mutata intr-o cladire situata pe strada Gheorghe Doja, aproape de sensul giratoriu situat la ieșirea din oraș, spre Meseș. Mutarea…

- Investițiile in modernizare și tehnologizarea Spitalului Județean de Urgența Bistrița continua. Au ajuns șase noi echipamente moderne pentru secția ATI. Șase noi echipamente moderne de diagnosticare și scop terapeutic au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Acestea au ajuns la secția ATI.…