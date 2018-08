Stiri pe aceeasi tema

- MAE a reacționat, joi, la declarațiile vicepremierului italian, Matteo Salvini, care a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, susținand ca este inacceptabila orice asociere intre cetațenii unei tari si un fenomen infractional, scrie Mediafax.”MAE considera inacceptabila…

- Marja de rafinare pentru rafinaria Petrom dela Brazi a fost, in al doilea trimestru al acestui an, de 6,72 dolari pe baril, potrivit OMV. Marja de rafinare calculata de OMV pentru rafinariile din grup (nu este precizat daca este inclusa aici rafinaria din Romania sau este exclusa) a fost, in aceeasi…

- Bugatti Chiron este in prezent cel mai puternic si cel mai rapid automobil de serie omologat sa circule pe drumurile publice. Productia acestui model se va opri la 500 de unitati. Porsche Inter Auto (PIA), divizia de retail a Porsche Holding pe piata locala, a livrat primul Bugatti vandut…

- Porsche Inter Auto (PIA), divizia de retail a Porsche Holding pe piata locala, a livrat primul Bugatti vandut oficial in Europa de Sud-Est, un model Chiron cu un pret de pornire de 2,6 mil. euro fara TVA, unui client din Bulgaria. Automobilul este facturat direct de Bugatti, insa livrarea sa a fost…

- Conform unui comunicat transmis miercuri seara de Guvern, reuniunea a contribuit la consolidarea dialogului la nivel inalt in acest format si identificarea modalitatilor de cooperare in regiune. Dancila a subliniat ca, in contextul in care Romania se afla in linie dreapta a pregatirilor pentru…

- Liderii Romaniei, Bulgariei, Greciei și Serbiei vor participa, miercuri dupa-amiaza, la Salonic, la cea de-a patra ediție a summitului cvadrilateral a celor patru țari din Europa de Sud-Est, informeaza cotidianul Ekathimerini, conform Mediafax.Prim-miniștrii Viorica Dancila (Romania), Boiko…

- Bulgaria, Romania și alte țari din Europa de Sud-Est țintesc extinderea pe piața articolelor de moda de lux, iar casele de moda din Paris și Milano muta o parte tot mai mare a producției in aceste state, in contextul in care trebuie sa faca fața cererii pentru un numar mai mare de colecții anuale.