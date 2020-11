Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat definitiv in patru dosare penale, omul de afaceri craiovean Genica Boerica a formulat, saptamana acesta, doua cereri de eliberare condiționata din penitenciar. Ambele acțiuni au fost depuse la Judecatoria Drobeta Turnu Severin. Genica Boerica a ajuns in penitenciar la sfarșitul lunii august…

- Procurorii craioveni au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 36 de persoane acuzate de comiterea inșelaciune in dauna unor societați de asigurari. Printre infracțiunile reținute de anchetatori se mai numara constituirea unui grup infracțional, falsul in inscrisuri și in declarații, dar și uzul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa-l condamne la trei ani de inchisoare cu executare pe Adrian Mititelu, finantatorul FCU Craiova. Gigel Preoteasa, secretar al SC Fotbal Club U Craiova SA la data faptelor, a primit o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare cu suspendare. Initial,…

- Curtea de Apel Craiova l-a condamnat joi la 3 ani de inchisoare cu executare pe Adrian Mititelu pentru evaziune fiscala in dosarul privind transferul fotbalistului Mihai Costea la Steaua. Decizia e definitiva, potrivit portalului instanței . Adrian Mititelu este patronul clubului de fotbal U Craiova.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne la patru ani si sapte luni de inchisoare un craiovean de 57 de ani, acuzat de tentativa de omor. Anchetatorii susțin ca inculpatul a injunghiat un barbat dupa o altercatie izbucnita intr-un bar din cartierul Craiovita Noua. Incidentul a…