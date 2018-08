Stiri pe aceeasi tema

- ''Țara trebuie sa fie guvernata, iar un partid a caștigat alegerile. Eu cred ca președintele partidului care a caștigat alegerile, alaturi de președintele ALDE și Președintele Romaniei trebuie sa poata dialoga. Cred intr-un dialog intre liderii politici, care sa aduca in fața un Guvern care sa performeze…

- Rudolph Giuliani și-a exprimat ingrijorarea in legatura cu „prejudiciul adus statului de drept in Romania". Potrivit acestuia, progresele au fost subminate grav de excesele DNA, facute in numele „aplicarii legii". Giuliani incurajeaza Romania sa isi reafirme angajamentul de a investiga si judeca…

- Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5, a declarat ca protestul Diasporei din data de 10 august a fost organiat dupa "modelul Colectiv", spunand ca in spatele acțiunii ar fi implicați oameni precum Dacian Cioloș și Florian Coldea și un partid precum USR."Din pacate pentru Romania,…

- Spre deosebire de protestele similare din anii trecuti, Antena 3 pare sa-si fi depasit principalul "rival", Romania TV, si prezinta mitingul pe tonul cel mai alarmist. Cateva titluri: "Cum se arunca cu pietre in jandarmi!". "Protestatar cu un dispozitiv cu electrosocuri!". "Surse: Membrii galeriilor…

- Dacian Ciolos ar putea fi cel care va "confisca" protestul diasporei de vineri, 10 august. Afirmatia a fost facuta de catre analistul politic Bogdan Chirieac, in cadrul unei interventii la Antena 3. "Eu cred ca domnul Ciolos va confisca acest miting, pentru ca domnia sa este candidatul cel…

- "Nu stiu cine a redactat documentul, dar sunt de acord 100% cu continutul acestui document. Dincolo de calculele politice, trebuie sa faci si calcule legate de siguranta nationala. Eu il consider un pericol pe domnul Iohannis la adresa sigurantei nationale. A facut doua lucruri pentru care…

- Cristian Prescornitoiu, seful Inspectiei in Constructii Vrancea, a distribuit pe internet o postare pe acest subiect, iar dupa ce mai multi comentatori i-au atras atentia ca sustine un lucru fals, el a insistat ca „oamenii care muncesc nu vor veni la miting” si ca doar cei fara un loc de munca au timp…

- Mitingul este programat sa inceapa la ora 20:00. Din intreaga țara au ajuns la București membri și simpatizanți ai Partidului Social-Democrat, cu autocare, microbuze, unii au venit cu trenul sau mașina personala. Primii participanți la miting au inceput sa soseasca in Piața Victoriei…