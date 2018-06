Stiri pe aceeasi tema

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala.

- Cateva zeci de persoane au protestat joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fata de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia a avut loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata Guvernului.

- Momente tensionate la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei din Capitala, cand manifestantii au fortat gardurile montate de jandarmi si au ocupat strada, iar unii au incercat sa intre in curtea Guvernului.

- Comunitatea „Coruptia ucide” a anuntat miercuri dupa-amiaza organizarea unui protest in Piata Victoriei, dupa decizia Curtii Constitutionale privind conflictul Guvern-Presedinte legat de revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Cativa protestatari au venit cu tevi si boltari pentru a imprejmui drapelul UE desenat in fata Guvernului. Jandarmii…

- O infirmiera in varsta de 42 de ani din Bucuresti a lesinat joi, in timpul protestului din Piata Victoriei, aparent din cauza caldurii. Aceasta a fost dusa la Ambulanta si urmeaza sa fie transportata la un spital de urgenta din Capitala. Potrivit organizatorilor, in fata Guvernului protesteaza in jur…

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca incatușarea lui Cristian Mihai Dide, dupa ce acesta a proiectat mesajul #Rezist pe Muzeul de Arta din București, este expresia „un stat agresiv cu cetațenii lui, care nu accepta libertatea de exprimare, care incalca drepturile omului și nu suporta critica.”„Incatușarea…