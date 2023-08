Miting eșuat în Piața Victoriei, un singur om prezent Astazi, incepand cu ora 10.00, era anunțata o adunare in Piața Victoriei, in amintirea evenimentelor din 10 august 2018, cand jandarmeria i-a batut crunt pe protestatari. Pana la ora redactarii materialului, la miting a venit un singur om – Marius Manolea, inițiatorul adunarii anunțate pe platforma Manolea Mihai. #Rezist . Nu știu alții cum sunt, dar eu cand aud ca se anunța un miting ma aștept macar la cateva zeci de oameni veniți sa scandeze, sa iși strige oful și nemulțumirea. Azi, au fost anunțate doua mitinguri in alveola din Piața Victorie. Unul de la 10.00 la 18.00, celalalt de la 19.00… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera București anunța restricții de circulație, in data de 10 august, in zona Guvernului, din cauza a doua adunari publice care au loc la sediul Guvernului din Piața Victoriei intre orele 10.00-23.00. Astfel, intre orele 10.00-18.30, are loc prima adunare publica la sediul Guvernului din…

- Noi stenograme din referatul de arestare al procurorilor DIICOT scot la iveala alte detalii incredibile despre ororile petrecute in azilele de batrani din Ilfov, scrie Buletin de București.Interceptarile aflate la dosar arata ca batranii nu doar ca au fost gasiți in condiții inumane, infometați și batjocoriți,…

- VREMEA in ALBA, 3-9 iulie: mai cald, dar averse și furtuni aproape in fiecare zi. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea in Alba 3-9 iulie: Se incalzește in urmatoarele zile. Temperaturile maxime anunțate vor ajunge pana la 30 de grade Celsius. In weekend, se mai racorește, pana la 25…

- Incident, sambata, la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta In timp ce citea o rugaciune, IPS Teodosie a fost intrerupt de un credincios revoltat care i a cerut banii inapoi. "De ce nu mi ai dat banii mei Sunt nepotul preotului Stanei Dumitru. Nesimtitule, diavole ce esti. Sa nu puneti mana pe mine",…

- La un pas de tragedie in ajun de nunta, in Alba: Un barbat a cazut dintr-un brad, in timpul unei tradiții La un pas de tragedie in ajun de nunta, in Alba: Un barbat a cazut dintr-un brad, in timpul unei tradiții Un cursul nopții trecute, un incident nefericit a avut loc in județul Alba, unde un barbat…

- Un barbat care se dadea angajat al Electrica a inchiriat o camera de hotel in Ocna Mureș. Ce s-a intamplat dupa cateva zile Un barbat a carei identitate a ramas necunoscuta a stat timp de mai multe zile la o cazare din Ocna Mureș fara a plati pentru serviciile pe care le-a primit. Acesta a spus ca…

- Cate accidente MORTALE s-au intamplat in Alba, in 2022. Județul din Romania care are cele mai periculoase drumuri din Europa Cate accidente MORTALE s-au intamplat in Alba, in 2022. Județul din Romania care are cele mai periculoase drumuri din Europa Constanța este județul in care riști cel mai mult…

- O femeie din Alba ”țepuita” pe Facebook dupa ce a vrut sa cumpere un espressor. Ce s-a intamplat cu dosarul penal dupa doi ani Tranzacțiile pe internet pot fi o problema daca nu sunt facute intr-un cadru controlat. Este și cazul unei femei din Alba, care s-a transformat in dosar penal dupa ce a fost…