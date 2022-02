Mai multe sindicate din industria metalurgica, reprezentand in principal angajati de la ALRO Slatina si de la Alum Tulcea, organizeaza luni un miting de protest in fata Guvernului, principala revendicare fiind reglementarea pietei de energie. Actiunea este organizata de Sindicatul Liber Alro, Sindicatul Alroproduct, Sindicatul UPS, Sindicatul Aluministul, Sindicatul Prelucrarea Aluminiului si de Sindicatul Alum Tulcea. Potrivit presedintelui Sindicatului Aluministul, Constantin Popescu, angajatii din metalurgie vor fi prezenti in Piata Victoriei in zilele de 14, 15, 16 si 17 februarie. Organizatiile…