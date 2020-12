Stiri pe aceeasi tema

- Mitica Popescu, actor la Teatrul Mic din Bucuresti si gazda emisiunii "Drsquo;ale lursquo; Mitica", implineste, azi, varsta de 84 de ani.Mitica Popescu este un actor roman de film, radio, teatru, televiziune si voce, in prezent actor la Teatrul Mic din Bucuresti.Acesta s a nascut la Bucuresti la data…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei marelui actor roman Vladimir Gaitan, la trecerea in neființa a acestuia, la varsta de 73 de ani. Gheorghe Flutur a spus ca in intreaga sa activitate, Vladimir Gaitan a excelat in rolul de ambasador al Bucovinei.…

- Actorul Vladimir Gaitan a murit, la 73 de ani, dupa o grea lupta cu o boala teribila: cancer al sangelui! Actorul Vladimir Gaitan... The post A murit marele actor roman Vladimir Gaitan appeared first on Renasterea banateana .

- Marele regizor, scenarist si poet Emil Loteanu ar fi implinit astazi 84 de ani. A lasat in urma pelicule de referinta si a dus faima culturii moldovenesti in toata lumea. Emil Loteanu s-a nascut in satul Clocusna, aflat acum in raionul Ocnita.

- Suntem in pandemie, dar mai apar și vești bune. Iata una dintre ele: chiar și in vreme de pandemie, apar reviste. Firește, trebuie sa ai tenacitatea, rezistența, ardoarea de a crea pe care le dovedește de ani buni clujeanul Ovidiu Pecican. Aflam ca tocmai ce a lansat o noua revista („culturala independenta”…

- Suma medie platita in luna septembrie 2020 de statul roman beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost de 263,25 lei, iar suma totala platita in aceasta luna s-a ridicat la 44,648 de milioane de lei, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala…

- Fostul mare internațional roman, Gica Popescu (53 de ani), a dezvalui care este cel mai mare regret al carierei sale și ce decizie nu ar mai lua acum daca s-ar putea sa dea timpul inapoi, in cadrul emsiunii Marius Tuca Show. Chiar daca de-a lungul carierei a fost capitanul Barcelonei și a participat…

- Și masca, nu doar buletinul sunt obligatorii la aceste alegeri in vreme de pandemie. Niciun alegator nu a putut pași intr-o secție de votare fara sa respecte reguli cu care ne-am familiarizat de 6 luni de zile.