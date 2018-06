Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul "i indrEgitul artist de muzicE u"oarE, Alexandru Jula, a trecut la cele ve"nice in noapte de sambEtE spre duminicE, dupE ce fusese internat la Spitalul Judetean din Galati, suspect de accident vascular cerebral.

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi a primit cea mai crunta veste. Este vorba despre Vali Rotari, a carui muzica a bucurat generații intregi. Vali este compozitor, basist și producator, iar cariera pe care și-a ales-o i-a adus numai satisfacții. Din pacate, Vali a fost diagnosticat cu cancer.

- Patru tinere au decedat dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren pe o trecere de cale ferata. Familia si prietenii sunt in stare de soc dupa moartea neasteptata a tinerelor, iar in mediul online au aparut zeci de mesaje de condoleante.

- Un tragic accident rutier a avut loc ieri seara pe DN 3 la intrare in localitatea Valu lui Traian, dinspre Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 aprilie, in jurul orelor 18.00, pe DN 3,km 251 900 in apropierea localitatii Valu lui Traian, un auto marca Citroen care se deplasa dinspre Valu…

- Mai multi politicieni au transmis sambata, pe Facebook, mesaje de Paste in care le ureaza romanilor ca aceasta sarbatoare sa le aduca sanatate, fericire, incredere si liniste si ii indeamna la intelepciune si iertare. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat fotografii cu familia sa si cu iepurasi…

- Cassian era un tanar ce avea toate motivele sa zambeasca. Era tanar, avea o iubita frumoasa si urma sa devina tatic. Numai ca totoul avea sa se sfarseasca pe un drum blestemat din Germania. Iubita acestuia este distrusa, aceasta nereusind sa accepte cruntul adevar si anume acela ca micutul din pantecele…

- Facebook trece prin cea mai mare criza de la inființarea sa, acum 14 ani. Intr-o singura zi, compania lui Mark Zuckerberg a pierdut la bursa 4 miliarde de dolari, pe fondul scandalului privind extragerea și utilizarea neautorizata, in scopuri politice, a unor informații privind peste

- Mirela Vaida, surpriza de proporții de ziua sa, din partea mamei. Prezentatoarea de la Antena 1 implinește 36 de ani, iar cea care i-a dat viața a impresionat-o pana la lacrimi. ”Nu ma așteptam sa am parte de o astfel de surpriza, chiar imi rugasem colegii sa nu faca nimic special in emisiune, pentru…