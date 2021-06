Stiri pe aceeasi tema

- Evident ca știrea cum ca Laurențiu Reghecampf baga divorț de Anamaria Prodan a explodat Internetul. Toata lumea a preluat informația inițiala cum ca Reghe insuși recunoaște ca se desparte de soția lui, noteaza exquis.ro. Spynews a aruncat pe piața varianta cum ca cei doi soți s-ar fi separat…

- Anamaria Prodan face, in spațiul public, noi declarații de dragoste. Textul pe care l-a postat vedeta vine pe fondul divorțului oficial dintre cei ea și Laurențiu Reghecampf, deși cei doi și-au jurat, din nou, dragoste cu cateva zile in urma. Dupa 15 ani de casatorie, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf…

- Spynews.ro a intrat in posesia primelor declarații exclusive ale Anamariei Prodan, dupa ce ce astazi v-am prezentat știrea zilei in legatura cu divorțul celor doi. Laurențiu Reghecampf a confirmat, dar iata ce spune vedeta!

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțeaza dupa 13 ani de mariaj. Impresara și antrenorul de fotbal nu mai formeaza un cuplu. Laurentiu Reghecampf a confirmat informatia potrivit careia el si sotia sa, Anamaria Prodan, urmeaza sa divorteze. Antrenorul a declarat ca doreste sa pastreze discretia…

- Rasturnare de situație in cazul cuplului format de Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, dupa ce recent, cei doi și-au reinnoit juramintele. Se pare ca cei doi divorțeaza. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțeaza Dupa mai bine de 15 ani de mariaj, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf…

- Multa lume s-a intrebat daca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in pragul divorțului. In timp ce zvonurile au curs, cei doi au decis sa nu bage in seama gurile rele. Chiar astazi impresara a spulberat orice speculație despre desparțire, demonstrand ca ea și partenerul ei sunt mai apropiați…

- Recent, actrița Doinița Oancea (37 de ani) a dezvaluit ca ea și logodnicul ei, Adrian Calin, s-au desparțit. Au format un cuplu timp de 5 ani și erau logodiți din vara anului 2019. „S-a intamplat la Roma, de ziua mea. Nu ma așteptam sa se intample atunci. Nu imi venea sa cred. O sa ne și casatorim la…