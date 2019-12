Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 9 decembrie, au avut loc noi audieri in cazul Caracal. Printre persoanele care au stat fata in fata cu procurorii se numara si doua prietene de-ale Luizei Melencu. Una dintre ele a oferit declaratii tulburatoare la iesirea din sediul IPJ Dolj.

- Familia Luizei Melencu, prietenul fetei si colegele acesteia au fost chemate de urgenta pentru noi audieri la DIICOT. Vor avea loc audieri-maraton in dosarul crimelor de la Caracal! Procurorii vor interoga simultan martori in trei orase: Bucuresti, Craiova si Caracal. La sediul IPJ Dolj urmeaza sa fie…

- Familia si avocatul Luizei Melencu au dezvaluit miercuri, dupa retinerea complicelui lui Gheorghe Dinca, faptul ca "monstrul din Caracal" si-a tot schimbat declaratiile in ultimele zile. Acum, ies la iveala detalii socante din ce le-a spus organelor de ancheta!

- Ancheta din Caracal se dovedește a fi una dintre cele mai dificile din Romania. Cu fiecare pas inainte, parca se fac doi inapoi. In timp ce, mai mult sau mai pițin, soarta Alexandrei Maceșanu a fost facuta clara, sunt inca multe semne de intrebare in jurul Luizei Melencu, tanara disparuta in aprilie.…

- Doua dintre colegele Luizei Melencu vor fi audiate astazi la IPJ Dolj in calitate de martori. La audieri vor fi prezenti si procurorii DIICOT din Bucuresti. Cele doua tinere au primit citații in care li se precizeaza ca trebuie sa se prezinte, miercuri, la ora 11.00, la sediul IPJ Dolj pentru a da…

- Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a dispus luni un control privind modul in care ofiterul judiciarist, prezent la recoltarea de probe biologice in cazul mamei Luizei Melencu, si-a desfasurat indatoririle. ‘Directia Control Intern a IGPR va efectua cercetari asupra modului in care ofiterul judiciarist…

- In timp ce parintii Luizei Melencu, tinera de 18 ani din Caracal, considerata cea de-a doua victima a lui Gheorghe Dinca, refuza sa mai colaboreze cu procurorii, acestia la randul lor au anuntat ca nu vor sa mai lucreze in acest caz cu medicii de la Institutul de Medicina Legala.

- Cazul de la Caracal este departe de a fi finalizat, iar avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, susține ca exista posibilitatea ca ancheta sa se reia de la zero ori sau parți importante din ea.