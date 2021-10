Stiri pe aceeasi tema

- Solitarul lider suprem al talibanilor, Haibatullah Akhundzada, a aparut in public in Kandahar, duminica, relateaza Reuters. O rara apariție, „emirul” taliban infirma, astfel, zvonurile cu privire la moartea sa.

- Liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, ale carui interventii publice sunt foarte rare, a cerut noului guvern taliban sa impuna respectarea legii islamice sharia, in primul sau mesaj de dupa preluarea puterii de catre islamisti, in urma cu peste trei saptamani, relateaza AFP.

- Cunoscut pentru aparițiile sale foarte rare in public, Hibatullah Akhundzada, liderul suprem al talibanilor, a cerut noului guvern sa vegheze la respectarea legii islamice Sharia, precizand ca acesta va acționa astfel incat in țara sa existe „o pace, prosperitate si o dezvoltare durabile”, potrivit…

- Liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, care nu a aparut niciodata in public, se afla in Afganistan, in orasul Kandahar, au declarat duminica purtatorii de cuvant ai miscarii, relateaza AFP. "El se afla la Kandahar, unde locuieste de la inceput", a spus purtatorul de cuvant al talibanilor,…

- Dupa caderea Kabulului si recucerirea Afganistanului de catre talibani, la 15 august, mai multi conducatori ai acestor militanti fundamentalisti sunniti au renuntat la anonimat. Insa cel mai important lider al lor, Hibatullah Akhundzada, inca intarzie sa-si faca aparitia in public.

- Mollahul Abdul Ghani Baradar, cofondator si numarul 2 al talibanilor, a ajuns, sâmbata, la Kabul, pentru discutii privind instaurarea unui nou guvern afgan, transmite news.ro. Baradar se va întâlni cu alti membri ai miscarii si responsabili politici. "El va fi la Kabul pentru…

- Misterele miscarii talibane, care revine la putere în Afganistan dupa ce a preluat în câteva zile controlul asupra celei mai mari parti a tarii, sunt înconjurate de secrete, asa cum era când conduceau tara, între 1996 si 2001. Le Libre Belgique a realizat scurta prezentare…