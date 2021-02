Misterioasa moarte a lui Richard al II-lea (1400)

Stiri pe aceeasi tema

- Era o zi cetoasa din decembrie 1926, cand un jurnalist a intrat in hotelul Swan Hydropathic din Harrogate, Yorkshire, pentru a o cauta pe o anume Teresa Neele din Cape Town. In saptamana care tocmai se scursese, doamna cu pricina fusese vazuta jucand carti, dansand Charleston sau, pur si simplu, simtindu-se…

- Comunele Adancata, Bogdanești, Brodina, Slatina și Vicovu de Jos au scapat de restricții a hotarat astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. ”Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 90 din 10.12.2020, prin care s-au dispus, in condițiile art. 4 din Hotararea…

- Secția de Drumuri Naționale Suceava transmis ca pe toate sectoarele de drum din administrare este ploaie inghețata. Prefectura Suceava a informat ca incepand din noaptea de miercuri spre joi, de la ora 2:00 se acționeaza cu un efectiv de 33 mașini și utilaje pentru combaterea poleiului, fiind impraștiate…

- Dolly Parton are grija sa se machieze și sa iși aranjeze parul in fiecare zi, in caz ca apare o urgența și e nevoita sa plece in graba de acasa. Legendara intepreta de muzica country a spus, intr-un interviu special cu RuPaul pentru revista Marie Claire, potrivit contactmusic.com: „Trebuie sa fiu mereu…

- Un șofer a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac. Potrivit ISU Suceava, accidentul a avut loc astazi, pe raza localitații Granicești. In urma accidentului a rezultat o singura victima, șoferul, care era conștient și cooperant. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o…

- Anunțarea rezultatelor exit-pollurilor pentru alegerile parlamentare de astazi nu a fost urmata de o declarație oficiala din partea liderilor PNL Suceava. La sediul partidului din municipiul Suceava se aflau liderul județean, Gheorghe Flutur, dar și mai mulți candidați pentru alegerile parlamentare…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu, a votat astazi dimineața la Gura Humorului impreuna cu familia ”cu increderea ca dupa aceasta zi in Parlament se va forma o noua majoritate care sa susțina un astfel de guvern care sa lucreze in interesul romanilor, sa poata realiza intr-un mandat…

- Eddie van Hallen scrie istorie și dupa moarte. Legendarul artist s-a stins din viața la 6 octombrie 2020, in casa lui din Santa Monica, statul California, SUA. Colecția de chitare s-a vandut cu acordul fiului sau Wolfgang. Eddie Van Halen a facut parte din trupa ce ii purta numele intre 1972 și 2019,…