“Missing barrels”: unde s-a dus tot petrolul? Unde s-a dus tot petrolul? Potrivit ultimelor estimari, lumea ar trebui sa fie inca plina de rezervele de petrol acumulate in timpul pandemiei. Cel mai recent raport al Agenției Internaționale pentru Energie(AIE) arata ca, daca numarul cererii și ofertei estimate este corect, stocurile globale de țiței sunt cu aproximativ 660 de milioane de barili mai […] The post “Missing barrels”: unde s-a dus tot petrolul? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

