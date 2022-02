Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis luni sa elibereze detinutii cu experienta militara pentru ca acestia sa se alature luptei impotriva fortelor ruse care au lansat in urma cu cinci zile o ofensiva impotriva Ucrainei, transmite EFE.

- Anastasiia Lena, cunoscuta Miss Ucraina 2015, nu se da la o parte din calea razboiului și le promite ca le da ea ,,nucleara” rușilor. Tanara de 30 de ani le-a declarat razboi rușilor și le promite ca nu vor avea viața lunga de indața ce au pașit pe teritoriul ucrainean. „Oricine va trece granița Ucrainei…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța faptul ca oamenii care lupta cu arma in mana impotriva rușilor vor primi un salariu de 3000 de euro pe luna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ucraina lupta din greu impotriva rușilor. A patra zi de razboi vine cu amenințari ingrijoratoare din partea președintelui rus Vladimir Putin, dupa ce a ordonat pregatirea armelor nucleare. Volodimir Zelenski a acceptat sa negocieze pacea, in Belarus. Cele mai noi informații despre razboiul dintre Ucraina…

- Anastasia Lenna, fosta Miss Ucraina la concursul Miss Grand International 2015, este pregatita sa-și apere țara impotriva rușilor. Modelul s-a inarmat și s-a pozat pe rețelele sociale, unde le-a transmis un mesaj dur tuturor celor care amenința granițele țarii sale. Fosta Miss Ucraina iși apara țara,…

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, fost campion mondial la box la categoria grea, s-a angajat miercuri sa "apere" capitala ucraineana daca temerile privind o invazie rusa vor deveni realitate, relateaza AFP. "Trebuie sa fim pregatiti de scenariul cel mai grav", a declarat presei edilul in…

