- In noaptea trecuta, o echipa de pompieri militari a fost chemata in acțiune pentru a stinge un incendiu la un atelier de tamplarie situat in comuna Dofteana, sat Ștefan Voda. Apelul de urgența a fost primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, in jurul orei 23:00, și a declanșat o operațiune…

- In intervalul 30 noiembrie – 04 decembrie, pompierii bacauani au raspuns unui numar de 66 solicitari primite pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Cele mai multe intervenții au constat in acordarea ajutorului medical de urgența, respectiv 35 astfel de cazuri. De asemenea, in perioada menționata,…

- In cursul serii trecute, 29 Noiembrie a.c., pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Blagești, sat Țardenii Mari, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care anunța producerea unui incendiu. De urgența, la locul indicat s-au deplasat doua autospeciale…

- In aceasta dimineața, 27 noiembrie a.c., pompierii din Bacau au raspuns unui apel de urgența in comuna Parava, satul Dragușani, unde o locuința a fost cuprinsa de flacari. Evenimentul a fost semnalat printr-un apel la dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența și Serviciul de Ambulanța…

- In cursul serii trecute, 12 noiembrie a.c., pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in localitatea Glavanești, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care anunța producerea unui incendiu ce se manifesta la nivelul unui autoturism. De urgența, la locul indicat…

- Intr-o intervenție de urgența desfașurata astazi in municipiul Bacau, in zona Insulei de Agrement, pompierii au reușit sa salveze o persoana aflata in pericol de inec. Incidentul a avut loc in jurul orei 17:20 și a fost semnalat printr-un apel la Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care a alertat…

- In acest sfarșit de saptamana, in perioada 06-09 octombrie a.c., pompierii din județul Bacau au raspuns cu dedicație și profesionalism la un numar impresionant de 82 de solicitari primite prin Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Eforturile lor deosebite au facut diferența in comunitatea noastra.…

- Ieri, 27 septembrie a.c., comunitatea din comuna Plopana a fost martora unei intervenții rapide și eficiente a pompierilor bacauani, dupa ce un apel de urgența la Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112 a alertat autoritațile cu privire la un incendiu izbucnit la o casa de locuit. La fața locului…