- Suprafata afectata de incendiul izbucnit la sfarsitul saptamanii trecute in Parcul National Domogled - Valea Cernei este de circa patru hectare, joi dimineata fiind observate de pompieri alte trei focare,...

- Pompierii continua miercuri, pentru a cincea zi consecutiv, stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul Domogled - Valea Cernei, dupa ce au fost identificate alte doua focare, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin. "In urma recunoasterii efectuate in aceasta…

- Pompierii militari au reinceput, luni dimineata, pentru a treia zi consecutiv, misiunea de stingere a incediului izbucnit in Parcul National Domogled - Valea Cernei. "Echipajele de la sol au pornit, dupa...

- Misiunea de stingere a incendiului izbucnit, vineri, in Parcul National Domogled – Valea Cernei, la o padure de pin, a fost reluata luni dimineata, fiind mobilizati peste 130 de pompieri si lucratori silvici, precum si doua elicoptere.

- Operatiunea de stingere a incendiului izbucnit vineri in Parcul National Domogled din judetul Caras-Severin a fost reluata duminica dimineata, insa inainte de orele pranzului elicopterele, care au efectuat sapte aruncari cu apa, au intrerupt misiunea din cauza vantului puternic. Potrivit reprezentantilor…

- Interventia de stingere a incendiului izbucnit la padurea de pin din Parcul National Domogled – Valea Cernei a fost reluata, duminica dimineata, atat la sol, cat si din aer, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, intr-o padure de pin din Parcul National Domogled – Valea Cernei, din judetul Caras-Severin, fiind afectata o suprafata de aproximativ un hectar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Locuitorii dintr-un catun din județul Caraș-Severin sunt revoltați de decizia luata de Romsilva de a taia aproape o mie de fagi din padurile din jurul satului. O petiție online a fost lansata, fiind semnata de mii de oameni. „Sa salvam padurile din Prisacina – Parcul Național Domogled – Valea Cernei”,…